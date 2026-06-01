Аналитики удивили волгоградцев подсчетами их доходов в 2025 году

Аналитики подсчитали доходы жителей страны и выстроили рейтинг регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей. Волгоградскую область они поставили на 45 место, чем очень удивили местных жителей.
По данным РИА Новости, в 2025 году у среднестатистической волгоградской семьи с одним ребенком после основных минимальных расходов оставалось в «заначке» 54 904 рубля. У семьи с двумя детьми — 36 922. Аналитики оговорились: это потенциально возможный достаток. Многие волгоградцы удивились: дайте нам такую зарплату! И пришли к выводам: значит, кто-то в регионе получает в разы больше, чем они.
По данным Волгоградстата, среднемесячная зарплата в регионе составляла в 2025 году 68 340 рублей. Но это с учетом, что, к примеру, в сфере добычи полезных ископаемых работники получали в среднем 114 511 рубль. В то же время сотрудники общепита и гостиниц в среднем зарабатывали по 43 236 рублей. А у многих доходы были значительно ниже, в том числе — на уровне «минималки». А она в регионе — одна из самых низких. В рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами область, по данным тех же аналитиков, оказалась на 71 месте.
Первые сточки в нынешнем рейтинге занимают жители ЯНАО и Югры — здесь в семьях с одним ребенком после необходимых расходов остается на жизнь 163 140 рублей и 122 352 рубля соответственно, а с двумя детьми — 141 365 и 102 647 рублей.
Богачами выглядят волгоградцы на фоне Чечни и Игушетии — у жителей этих регионов, воспитывающих одного ребенка, потенциальный остаток денежных средств составляет 5 964 и 6 159 рублей. Семьи же с двумя детьми и вовсе уходят в минус.
Ранее в НБКИ сообщили, что Волгоградская область входит в топ-7 регионов с самыми долгими сроками автокредитов.