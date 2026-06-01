Аналитики удивили волгоградцев подсчетами их доходов в 2025 году

По данным Волгоградстата, среднемесячная зарплата в регионе составляла в 2025 году 68 340 рублей. Но это с учетом, что, к примеру, в сфере добычи полезных ископаемых работники получали в среднем 114 511 рубль. В то же время сотрудники общепита и гостиниц в среднем зарабатывали по 43 236 рублей. А у многих доходы были значительно ниже, в том числе — на уровне «минималки». А она в регионе — одна из самых низких. В рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами область, по данным тех же аналитиков, оказалась на 71 месте.