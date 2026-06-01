«Странный перекрёсток и вакханалия»: в Калининграде изменят схему движения у Драмтеатра

В Калининграде планируют изменить организацию движения на перекрёстке улицы Театральной и проспекта Мира. Об этом рассказала журналистам глава городской администрации Елена Дятлова.
«Мы сейчас готовим предложения и вскоре их представим. Очень странный перекрёсток, люди едут по наитию, а аварии тут не происходят, потому что скорость маленькая. Нужно приводить всё в порядок. Это, конечно, вакханалия», — отметила Дятлова.
Предложения хотят обсудить на площадке центра развития «Горпросвет». Сроки проведения работ зависят от их стоимости. Дятлова отметила, что изменить организацию движения хотят уже в этом году, однако, возможно, корректировки перенесут на 2027-й.
Работы планируют начать с обустройства парковки со стороны улицы Донского. Там также сделают тротуар и велодорожку. На эти цели выделили шесть миллионов рублей.