АИ-95 подорожал почти на три рубля: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели

В целом за последние две недели рост цен продолжился на большинстве сетей АЗС, причем наиболее заметно подорожал бензин. Самым дорогим АИ-95 во время мониторинга оказался «Р&Н» — 78,99 ₽ за литр, самым дешевым — топливо на «Тебойле» за 71,39 ₽ Разница составила 7,6 рубля. Среди АИ-92 максимальная цена также зафиксирована на «Р&Н» — 72,99 ₽, минимальная — на «Народной заправке» — 68,00 ₽, разрыв составил 4,99 ₽ За дизельное топливо больше всего просили на «Лукойле» — 80,48 ₽ за литр, меньше всего — на «Народной заправке», где дизель продается по 74,00 ₽, разница составила 6,48 рубля.