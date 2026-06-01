Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АИ-95 подорожал почти на три рубля: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели

Самым дорогим АИ-95 во время мониторинга оказался у «Р&Н» — 78,99 ₽ за литр.

В понедельник, 1 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. По сравнению с серединой мая цены выросли практически на всех заправках. Наиболее заметно за последние две недели подорожал бензин АИ-95, прибавивший на отдельных АЗС до 2,7 рубля за литр. Дефицита топлива и очередей в ходе мониторинга не наблюдалось.

На «Народной заправке» литр АИ-95 подорожал на 2 рубля — до 73,00 ₽, АИ-92 прибавил рубль и теперь стоит 68,00 ₽ Стоимость дизельного топлива также выросла на 2 рубля — до 74,00 ₽

На «Р&Н» цены выросли на все виды топлива. АИ-95 подорожал на 2,5 рубля — до 78,99 ₽, АИ-92 прибавил 2 рубля и стоит 72,99 ₽ Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,5 рубля — до 79,49 ₽

На «Идель» рост также затронул все виды топлива. АИ-95 подорожал на 2,7 рубля — до 74,90 ₽, АИ-92 прибавил 1,8 рубля и стоит 69,90 ₽ Дизельное топливо выросло в цене на 1,8 рубля — до 77,30 ₽

На «Лукойле» стоимость бензина увеличилась на 20 копеек. АИ-95 теперь продается по 72,65 ₽, АИ-92 — по 68,74 ₽ Цена дизельного топлива выросла на 20 копеек и составляет 80,48 ₽, либо 75,48 ₽ с учетом акции «Янтарная выгода».

На «Балтнефти» цены за последние две недели не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 72,29 ₽, АИ-92 — 68,29 ₽, дизельное топливо — 77,49 ₽

На «Сургутнефтегазе» бензин АИ-95 и АИ-92 подорожал на 50 копеек — до 73,16 и 69,18 ₽ соответственно. Стоимость дизельного топлива выросла на 1,9 рубля — до 80,24 ₽

На «Тебойле» все виды топлива прибавили по 40 копеек. АИ-95 теперь стоит 71,39 ₽, либо 73,86 ₽ за АИ-95+, АИ-92 — 68,05 ₽, дизельное топливо — 78,24 ₽

В целом за последние две недели рост цен продолжился на большинстве сетей АЗС, причем наиболее заметно подорожал бензин. Самым дорогим АИ-95 во время мониторинга оказался «Р&Н» — 78,99 ₽ за литр, самым дешевым — топливо на «Тебойле» за 71,39 ₽ Разница составила 7,6 рубля. Среди АИ-92 максимальная цена также зафиксирована на «Р&Н» — 72,99 ₽, минимальная — на «Народной заправке» — 68,00 ₽, разрыв составил 4,99 ₽ За дизельное топливо больше всего просили на «Лукойле» — 80,48 ₽ за литр, меньше всего — на «Народной заправке», где дизель продается по 74,00 ₽, разница составила 6,48 рубля.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 1 июня, ниже — 17 мая.

АЗС.

АИ-95.

АИ-92.

ДТ.

«Народная заправка» (РостОйл).

ул. Дачная, 1А.

73,00.

(+2 ₽).

71,00.

68,00.

(+1 ₽).

67,00.

74,00.

(+2 ₽).

72,00.

Р&Н.

Московский проспект, 81.

78,99.

(+2,50 ₽).

76,49.

72,99.

(+2 ₽).

70,99.

79,49.

(+1,80 ₽).

77,99.

«Идель».

ул. Румянцева, 2А.

74,90.

(+2,70 ₽).

72,20.

69,90.

(+1,80 ₽).

68,10.

77,30.

(+1,80 ₽).

75,50.

«Лукойл».

Московский проспект, 6А.

72,65.

(+0,20 ₽).

72,45.

68,74.

(+0,20 ₽).

68,54.

80,48/75,48*

(+0,20 ₽).

80,28/75,28*

«Балтнефть».

Московский проспект, 180.

72,29.

(-).

72,29.

68,29.

(-).

68,29.

77,49.

(-).

77,49.

«Сургутнефтегаз».

Московский проспект, 246.

73,16.

(+0,50 ₽).

72,66.

69,18.

(+0,50 ₽).

68,68.

80,24.

(+1,90 ₽).

78,34.

«Teboil».

Московский проспект, 242А.

71,39/73,86**

(+0,40 ₽).

70,99/73,46**

68,05.

(+0,40 ₽).

67,65.

78,24.

(+0,20 ₽).

78,04.

* цена с учетом акции «Янтарная выгода».

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше