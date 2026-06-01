АИ-95 подорожал почти на три рубля: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели

В понедельник, 1 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. По сравнению с серединой мая цены выросли практически на всех заправках. Наиболее заметно за последние две недели подорожал бензин АИ-95, прибавивший на отдельных АЗС до 2,7 рубля за литр. Дефицита топлива и очередей в ходе мониторинга не наблюдалось.
На «Народной заправке» литр АИ-95 подорожал на 2 рубля — до 73,00 ₽, АИ-92 прибавил рубль и теперь стоит 68,00 ₽ Стоимость дизельного топлива также выросла на 2 рубля — до 74,00 ₽
На «Р&Н» цены выросли на все виды топлива. АИ-95 подорожал на 2,5 рубля — до 78,99 ₽, АИ-92 прибавил 2 рубля и стоит 72,99 ₽ Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,5 рубля — до 79,49 ₽
На «Идель» рост также затронул все виды топлива. АИ-95 подорожал на 2,7 рубля — до 74,90 ₽, АИ-92 прибавил 1,8 рубля и стоит 69,90 ₽ Дизельное топливо выросло в цене на 1,8 рубля — до 77,30 ₽
На «Лукойле» стоимость бензина увеличилась на 20 копеек. АИ-95 теперь продается по 72,65 ₽, АИ-92 — по 68,74 ₽ Цена дизельного топлива выросла на 20 копеек и составляет 80,48 ₽, либо 75,48 ₽ с учетом акции «Янтарная выгода».
На «Балтнефти» цены за последние две недели не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 72,29 ₽, АИ-92 — 68,29 ₽, дизельное топливо — 77,49 ₽
На «Сургутнефтегазе» бензин АИ-95 и АИ-92 подорожал на 50 копеек — до 73,16 и 69,18 ₽ соответственно. Стоимость дизельного топлива выросла на 1,9 рубля — до 80,24 ₽
На «Тебойле» все виды топлива прибавили по 40 копеек. АИ-95 теперь стоит 71,39 ₽, либо 73,86 ₽ за АИ-95+, АИ-92 — 68,05 ₽, дизельное топливо — 78,24 ₽
В целом за последние две недели рост цен продолжился на большинстве сетей АЗС, причем наиболее заметно подорожал бензин. Самым дорогим АИ-95 во время мониторинга оказался «Р&Н» — 78,99 ₽ за литр, самым дешевым — топливо на «Тебойле» за 71,39 ₽ Разница составила 7,6 рубля. Среди АИ-92 максимальная цена также зафиксирована на «Р&Н» — 72,99 ₽, минимальная — на «Народной заправке» — 68,00 ₽, разрыв составил 4,99 ₽ За дизельное топливо больше всего просили на «Лукойле» — 80,48 ₽ за литр, меньше всего — на «Народной заправке», где дизель продается по 74,00 ₽, разница составила 6,48 рубля.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 1 июня, ниже — 17 мая.
АЗС.
АИ-95.
АИ-92.
ДТ.
«Народная заправка» (РостОйл).
ул. Дачная, 1А.
73,00.
(+2 ₽).
71,00.
68,00.
(+1 ₽).
67,00.
74,00.
(+2 ₽).
72,00.
Р&Н.
Московский проспект, 81.
78,99.
(+2,50 ₽).
76,49.
72,99.
(+2 ₽).
70,99.
79,49.
(+1,80 ₽).
77,99.
«Идель».
ул. Румянцева, 2А.
74,90.
(+2,70 ₽).
72,20.
69,90.
(+1,80 ₽).
68,10.
77,30.
(+1,80 ₽).
75,50.
«Лукойл».
Московский проспект, 6А.
72,65.
(+0,20 ₽).
72,45.
68,74.
(+0,20 ₽).
68,54.
80,48/75,48*
(+0,20 ₽).
80,28/75,28*
«Балтнефть».
Московский проспект, 180.
72,29.
(-).
72,29.
68,29.
(-).
68,29.
77,49.
(-).
77,49.
«Сургутнефтегаз».
Московский проспект, 246.
73,16.
(+0,50 ₽).
72,66.
69,18.
(+0,50 ₽).
68,68.
80,24.
(+1,90 ₽).
78,34.
«Teboil».
Московский проспект, 242А.
71,39/73,86**
(+0,40 ₽).
70,99/73,46**
68,05.
(+0,40 ₽).
67,65.
78,24.
(+0,20 ₽).
78,04.
* цена с учетом акции «Янтарная выгода».
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».