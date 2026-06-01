Многодетные родители совершают подвиг каждый день, заявил Путин

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Многодетные родители совершают подвиг каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».
«Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день, каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней», — сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ отметил, что все присутствующие красивы и внешне, и внутренне.
«Это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас», — добавил он.