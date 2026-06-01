Дом-лицей Хазрета Совмена в Красноярске отметил 23-летие

В Красноярске отметили 23-летие детского дома-лицея имени Хазрета Совмена, поздравить воспитанников с праздником приехал глава города Сергей Верещагин.
Мэр вручил детям книги для внеклассного чтения, а также поздравил их с Днём защиты детей и началом летних каникул.
«Для меня дом-лицей — одно из мест в Красноярске, куда с удовольствием возвращаешься, где ощущаешь доброту, искренность, открытость. Именно это присуще настоящей семье, которую создал Почётный гражданин города, наш земляк Хазрет Меджидович Совмен», — отметил Сергей Верещагин.
В администрации города напомнили, что учреждение финансируется Благотворительным фондом имени Хазрета Совмена и обладает уникальной инфраструктурой. По данным мэрии, аналогов этому детскому дому-лицею в России нет.
За 23 года работы его выпускниками стали 175 человек.
