Сборку второго щита для метро начали под улицей Горького в Нижнем Новгороде

В стартовом котловане за тупиками станции «Горьковская» продолжаются активные работы по подготовке к расширению подземки, которые не прекратились и после старта первого щита «Евдокия». Специалисты ведут сборку второго тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТМПК), который проложит тоннель параллельно первому под улицей Горького. Об этом сообщил MAX-канал «МетроНН».