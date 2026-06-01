Сборку второго щита для метро начали под улицей Горького в Нижнем Новгороде

В стартовом котловане за тупиками станции «Горьковская» продолжаются активные работы по подготовке к расширению подземки, которые не прекратились и после старта первого щита «Евдокия». Специалисты ведут сборку второго тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТМПК), который проложит тоннель параллельно первому под улицей Горького. Об этом сообщил MAX-канал «МетроНН».
В минувшие выходные на строительной площадке провели сложную технологическую операцию по спуску крупногабаритных и тяжелых элементов щита, включая его ротор. Для перемещения массивных конструкций на глубину котлована администрация строительного объекта привлекла специализированную тяжелую крановую технику.
На текущей неделе инженеры и рабочие планируют приступить к пусконаладочным работам на собранных узлах ТМПК, чтобы подготовить комплекс к полноценному запуску под землю.
Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит «Евдокия» запустили в Нижнем Новгороде.