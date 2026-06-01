Летняя событийная программа и новый взгляд на туризм в Воронеже

На Форуме Столля (12+) состоялся круглый стол на тему «Воронеж: можем ли мы превратить “город по пути на юг” в туристический магнит?». Модераторами встречи выступили Сергей Слабунов, управляющий партнер парка «Белый колодец», ресторанной группы «1586», «Энсо», «Сабуров Холл», и Анастасия Полянская, предприниматель, основатель школы WOW-маркетинга.
В первой части дискуссии участники пришли к выводу, что туризм — это не просто сфера отдыха, а мощный инструмент развития экономики и городской среды. Среди ключевых эффектов для региона были названы буст для индустрии HoReCa, рост локального патриотизма, повышение инвестиционной привлекательности, мотивация для притока персонала, рост лояльности к власти, увеличение стоимости квадратного метра, а также создание комфорта для жителей через благоустроенные места отдыха и развитие качественных развлечений. Эти тезисы подтвердил успешный опыт коллег из Тюмени, где когда-то холодный промышленный город превратился в туристический регион с 3,5 млн гостей в год.
Вторая часть круглого стола была посвящена конкретным решениям для Воронежской области. Дмитрий Тарасевич, управляющий партнёр ресторанов Pitnica и Belgium, шеф-пивовар «Таркоса», предложил создать новые точки притяжения рядом с заводом: ивент-ресторан, музей запахов, «Город мастеров» и пространство «Гора кролика», а также сосредоточиться на развитии конкретных туристических зон. Андрей Соболев, заместитель председателя Воронежской городской Думы, рассказал о туристическом налоге: при прогнозе в 83 млн рублей пока поступило только 15 млн, и региону не хватает сильных системных инициатив. Алексей Филипов, основатель Like&Go и VRN.Guide, отметил отсутствие системного digital-продвижения Воронежа и совместно с Сергеем Слабуновым предложил запустить экспериментальный проект. Главной мыслью обсуждения стал тезис: «Наша задача — не просить туристов приехать, а дать им причины остаться».
В рамках этого подхода Сергей Слабунов предложил ряд конкретных креативных идей, которые можно реализовать уже сейчас. Среди них — создание «Панк-парка “Сектор Газа” с символикой 30-летия, чтобы у жителей всей страны Воронеж ассоциировался со знаковым местом памяти.
Кроме того, Сергей представил событийную программу этого лета — фестивали в «Белом колодце» от фестивальной дирекции ивент-агентства Big Event. Серия мероприятий для семей с детьми, активной молодёжи, пар и компаний друзей станет ориентиром не только для местных жителей, пока мало представляющих, где и как отдыхать в регионе, но и для приезжих гостей.
Жаркий фестиваль «Пляжно» пройдёт 12 июня 2026 года и даст старт всему пляжному сезону. Гостей ждут спорт на воде и на суше, интерактивы для взрослых и детей, музыка, еда и отдых.
4 июля 2026 года состоится фестиваль «Иван Купала» — ночная полоса препятствий — проверка духа и тела в атмосфере вечерней мистики, где вы — главный герой этого приключения. Преодолейте все препятствия, заберите свою заслуженную медаль на финише!
Сельский гастрономический фестиваль «Кукурузный бранч» запланирован на 1 августа 2026 года на площадке «Гнезда» с прилегающим кукурузным лабиринтом, где главная звезда — кукуруза во всех видах, а также домашние закрутки, фермерская ярмарка и игры для всей семьи.
Семейный фестиваль «АльпакаФест» пройдёт 12 и 13 сентября 2026 года на площадке «Эль Эвенто» и в Парке альпак. Главные звёзды — альпаки: их можно кормить, обнимать и фотографировать. Вокруг — латиноамериканские ритмы, яркие костюмы, кукурузные лепёшки, горячее какао, семейные игры и анимация.
«Большой тест-драйв» планируется в августе или сентябре 2026 года на автодроме. Авто-маркетплейс с тест-драйвами автомобилей от брендов и дилеров на городской трассе или оффроад, а также детская анимация, игры, развлечения и фудкорт.
Главный вывод всей туристической дискуссии: чтобы Воронеж перестал быть транзитным «городом по пути на юг», региону необходимо не просто развивать инфраструктуру, а формировать собственную уникальную идентичность, эмоцию и опыт, за которыми люди захотят возвращаться снова и снова. И потенциал для этого, как показал круглый стол на Форуме Столля, у нашего города есть.