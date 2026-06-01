Нижегородцев ждет самое длинное рабочее лето за три года

В 2026 году россиян ждет самое длинное трудовое дело за последние три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на независимого HR-специалиста Зулию Лоикову.
При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в этом году с июня по август будет 65 рабочих и 27 выходных дней. В 2025 году россияне работали 63 дня, а еще годом ранее — 64 дня.
«На самом деле, разница в количестве рабочих дней из года в год — это абсолютно нормальная ситуация, которая определяется исключительно календарными особенностями и принятыми правительством переносами выходных дней», — отметила Зулия Лоикова.
Ближайшая сокращенная рабочая неделя ждет россиян с 8 по 15 июня. Нерабочей будет пятница, 12 июня, в честь Дня России.
