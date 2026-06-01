Белорусский врач предупредила, какая опасность грозит ребенку, если он ходит на носках

Белорусский врач сказала про опасность ходьбы на носочках у детей, пишет «Медицинский вестник».
Так, родителям следует обратиться к детскому неврологу и врачу-педиатру, если их ребенок ходит на носочках. При этом особое внимание нужно уделять детям, которые сначала ходили нормально, но в возрасте 3 — 7 лет перешли на ходьбу на носках, после чего у них постепенно пропадает возможность опираться на пятку.
— Это может быть ранним маркером формирующихся контрактур голеностопных суставов, — обратила внимание заведующая отделением наследственных нервно-мышечных заболеваний РНПЦ «Мать и дитя» Мария Виниченко.
Детский врач-невролог добавила, что чаще всего функциональные нарушения походки у детей проявляются в виде динамического эквинуса. Данное патологическое состояние возникает при эмоциональных нарушениях. Также его диагностируют у детей, у которых есть задержки речевого развития, тревожные расстройства, гиперактивность, расстройства аутистического спектра.
