Путин в День защиты детей отметил красоту «и больших, и маленьких»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный День защиты детей отметил «и больших, и маленьких», особо подчеркнув внешнюю и внутреннюю красоту российских многодетных семей.
Глава государства в понедельник в Кремле вручил родителям девяти многодетных семей из разных регионов России государственные награды — ордена «Родительская слава» и «Мать-героиня».
Путин в своем вступительном слове поздравил российские семьи с праздником. Президент пожелал счастья, благополучия и успехов всем: «и родителям, и детям, большим и маленьким». А завершая церемонию, глава государства особо отметил красоту таких семей.
«Много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию и общаешься с ней. Но не могу не сказать главного: вы такие красивые — и внешне, и внутренне, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким», — заключил Путин.