Пациент всегда прав? Зачем нужно обязательное медицинское страхование

Полис обязательного медицинского страхования по закону гарантирует каждому жителю нашей страны доступ к бесплатной медицинской помощи. На практике пациенты регулярно слышат, что нужная услуга, препарат или обследование «не входят в программу» и за них нужно заплатить.
Какие именно случаи не покрывают стандартные полисы ОМС и как в таких ситуациях действовать людям? Ответы рассмотрели эксперты — представители страховых и медицинских организаций — в ходе встречи за круглым столом, которая состоялась в пресс-центре «АиФ-Ростов».
Что гарантирует полис ОМС?
По словам заместителя директора по ОМС медицинского страхового общества «Панацея» Виктории Стольберг, Территориальная программа, предусматривающая бесплатное оказание медицинской помощи, ежегодно утверждается Постановлением правительства Ростовской области. В 2026 году она предусматривает оказание первичной медико-санитарной, специализированной медицинской, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской, а также паллиативной медицинской помощи.
«Все эти направления включают консультации терапевтов, педиатров, врачей общей практики, узких специалистов, всевозможные лабораторные диагностические исследования, в том числе УЗИ, КТ, МРТ. Это достаточно большой комплекс медуслуг и исследований, которые позволяют продиагностировать организм, выявить недостатки в его работе. Прохождение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров также предусмотрено Программой ОМС. Поэтому хочется подчеркнуть, что полис обязательного медицинского страхования должен быть у каждого, и каждый застрахованный может рассчитывать на помощь в получении своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи», — рассказала Виктория Стольберг.
Она добавила, что территориальная программа государственных гарантий находится в открытом доступе на ряде порталов, в том числе на сайтах правительства региона, территориального фонда ОМС и страховых организаций.
Доктор в телевизоре.
В 2025 году Минздрав пересмотрел программу гарантий. Упор сделали на расширение телемедицины, дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. Теперь больше внимания будет уделено лечению редких заболеваний в регионах. Комментируя этот аспект, начальник отдела информирования и защиты прав застрахованных ростовского филиала «Капитал МС» Татьяна Фишман отметила, что в некоторых поликлиниках и больницах Ростовской области эта программа внедрена.
«Даже в поликлинике пациент может получить такую консультацию. Конечно, иногда появляются технические сложности. Но в целом это очень неплохой инструмент. Представьте, что пациент выписан из сосудистого центра после инфаркта, в течение трёх дней он должен явиться к врачу и встать на учёт. Далеко не всегда пациент может сделать это физически. И вот в этом случае телемедицинская консультация врач-пациент очень помогает», — отметила Татьяна Фишман.
Требуют плату?
Также на встрече речь пошла о том, почему частные клиники неохотно работают с системой ОМС. По словам главного врача сети лечебно-диагностических центров «Стратегия здоровья» Дмитрия Демидика, большинство частных центров отдают предпочтение ДМС (добровольному медицинскому страхованию), поскольку для владельцев организаций там тарифы выгоднее.
«С точки зрения потребителя, гражданина, я считаю, что система ОМС действительно очень хорошая, но с точки зрения коммерции — абсолютно невыгодная», — добавила директор по развитию сети лечебно-диагностических центров Александра Демидик.
Что же делать пациенту, если в районной поликлинике у дома с вас требуют деньги, но пациент уверен, что услуга должна предоставляться бесплатно? Эксперты напоминают: медицинские учреждения вправе брать плату за услуги только в особых ситуациях — например, если пациент хочет сократить сроки ожидания, выбрать врача или клинику вне своей территориальной прикреплённости. Во всех остальных случаях помощь оказывается бесплатно по программе ОМС.
Чтобы не гадать, входит ли конкретная услуга в гарантии, не нужно изучать многостраничные перечни. Достаточно позвонить в свою страховую компанию — номер указан на полисе. К сожалению, этой возможностью пользуются пока немногие, а зря.
В заключение мероприятия эксперты подвели итог: задача полиса обязательного медицинского страхования — сделать так, чтобы пациент получил нужную помощь без лишних барьеров.