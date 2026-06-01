Ипотечные ставки на ИЖС в России снижаются

Крупнейшие российские банки на фоне сигналов ЦБ начали постепенное снижение ставок по рыночным программам ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), опуская их ниже психологической отметки в 20%. Финансовые организации и девелоперы фиксируют взрывной рост заявок и предупреждают: сезонное окно возможностей для заемщиков сокращается.
Старт сезона без промедлений.
Как сообщили РБК в пресс-службе ВТБ, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан. «Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон», — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. C 1 июня банк снизил ставки на ИЖС еще на один процентный пункт.
Ставки: медленное снижение вместо «плато».
Пройдя пиковые значения на уровне 21−22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов (хозспособом или подрядом) к концу весны опустились в диапазон 18−19,5%. Основной драйвер — адаптация банков к ожиданиям по траектории ключевой ставки ЦБ во втором полугодии.
По рыночным программам снижение составило 1,5−3 п.п. с начала года. При сохранении текущего инфляционного тренда к осени участники рынка допускают снижение до 16−18%.
Ставки по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной» остаются заякоренными. После периода заморозки лимитов в 2025 году банки возобновили активные выдачи, сделав использование эскроу-счетов обязательным стандартом для подряда.
Рынок подтверждает ажиотаж.
Тезис ВТБ о росте интереса к загородной недвижимости подтверждается данными других ключевых игроков. Так ДОМ.РФ зафиксировал рост количества кредитов на ИЖС с эскроу на 15% за месяц. В госкомпании отмечают структурный сдвиг: каждый второй дом сейчас возводится профессиональным подрядчиком, а не хозспособом, что повышает надежность кредитных портфелей. Данные Циан указывают на устойчивый переток клиентов со вторичного рынка квартир. Экономика стройки складывается в пользу дома: квадратный метр в пригороде обходится на 25−35% дешевле аналогичной квартиры в мегаполисе.
Прогноз на лето и риски.
Аналитики повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС до 580−650 млрд руб., что на 30−40% выше показателей 2025 года. Доля «загородки» в общем котле ипотеки может достигнуть рекордных 26−27%.
Эксперты предупреждают, что сдерживающим фактором для тех, кто отложит решение на осень, станет рост себестоимости строительства. Ожидается, что во втором полугодии готовые дома и услуги подрядчиков подорожают на 5−8% из-за дефицита рабочей силы и удорожания материалов. «Окно возможностей, о котором говорят в ВТБ, действительно существует. Пока ставки перешли в фазу медленного снижения, а стройматериалы не подскочили на пике сезона, заёмщики предпочитают действовать, чтобы зафиксировать стоимость контрактации и успеть возвести дом до холодов», — резюмируют участники рынка.