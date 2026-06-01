Ипотечные ставки на ИЖС в России снижаются

Как сообщили РБК в пресс-службе ВТБ, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан. «Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон», — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. C 1 июня банк снизил ставки на ИЖС еще на один процентный пункт.