В Нижнем Новгороде прошла конференция «ЦИПР-2026»

Конференция «ЦИПР-2026» прошла в Нижнем Новгороде в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии приняли участие свыше 300 делегатов из 46 государств, включая Индию, Китай, Сербию, Аргентину, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Свои стенды представили более 10 зарубежных компаний. В деловой программе участвовали официальные делегации Зимбабве, Сербии, Мьянмы, Казахстана, Лаоса, Уганды, Омана и других государств.
Ключевым событием конференции стала пленарная международная сессия «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе». По ее итогам было подчеркнуто, что технологии должны служить суверенитету и благополучию людей, а не заменять человека.
На конференции также состоялись различные двусторонние встречи. В итоге Нижегородская область и сербский Автономный край Воеводина заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. АНО «Горький Тех» и университет «НЕЙМАРК» также договорились объединить усилия с Альянсом деловых структур стран Юго-Восточной Азии. Помимо этого, было решено увеличить число студентов из Мьянмы в нижегородских вузах. Еще регион условился развивать с Казахстаном сотрудничество в логистике, цифровых технологиях и торговле, рассмотрел перспективы установления партнерских связей с различными частями Зимбабве.
