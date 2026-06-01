В Нижнем Новгороде прошла конференция «ЦИПР-2026»

На конференции также состоялись различные двусторонние встречи. В итоге Нижегородская область и сербский Автономный край Воеводина заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. АНО «Горький Тех» и университет «НЕЙМАРК» также договорились объединить усилия с Альянсом деловых структур стран Юго-Восточной Азии. Помимо этого, было решено увеличить число студентов из Мьянмы в нижегородских вузах. Еще регион условился развивать с Казахстаном сотрудничество в логистике, цифровых технологиях и торговле, рассмотрел перспективы установления партнерских связей с различными частями Зимбабве.