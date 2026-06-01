Кубанская дзюдоистка завоевала серебро на первенстве России

Состязания состоялись в Саратове 21−24 мая. В них приняли участие более 300 спортсменов из восьми регионов страны. Софью к состязаниям готовил тренер Роман Волошин. В итоге девушка заняла почетное второе место в весовой категории до 36 кг. Будучи одной из лучших спортсменок муниципалитета, Софья в ближайшее время отправится на отдых в «Артек».