Кубанская дзюдоистка завоевала серебро на первенстве России

Воспитанница Выселковской спортивной школы в Краснодарском крае Софья Борисова стала серебряным призером первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, сообщили в администрации Выселковского района. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Состязания состоялись в Саратове 21−24 мая. В них приняли участие более 300 спортсменов из восьми регионов страны. Софью к состязаниям готовил тренер Роман Волошин. В итоге девушка заняла почетное второе место в весовой категории до 36 кг. Будучи одной из лучших спортсменок муниципалитета, Софья в ближайшее время отправится на отдых в «Артек».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.