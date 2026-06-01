Компания из Выселковского района Кубани нарастит производство мяса и колбас

Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, один из крупнейших производителей мяса на юге России, продолжает увеличивать производственные показатели, сообщили в администрации Выселковского района Краснодарского края. Предприятие участвует в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», что позволило повысить эффективность, расширить ассортимент и снизить издержки.
Так, в первом квартале 2026 года компания выпустила 42,2 тыс. тонн мяса и субпродуктов (+2% к аналогичному периоду 2025 года), а также 4,1 тыс. тонн колбасных изделий и фаршей (+7%). К лету производитель подготовил 12 новинок для гриля: шашлыки, купаты, чевапчичи и маринованное мясо птицы. Ассортимент рубленых полуфабрикатов и маринадов насчитывает 32 наименования.
Отметим, что «Агрокомплекс» занимает пятое место в России по производству мяса (свинины, говядины, птицы). Вся продукция выпускается из сырья собственных сельхозпредприятий холдинга. В 2025 году общий объем производства мяса и субпродуктов составил 165,2 тыс. тонн, колбасных изделий — 17,4 тыс. тонн. Качество продукции подтверждено международными сертификатами и наградами профильных конкурсов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.