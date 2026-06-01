Найден способ борьбы с раком мозга, который может стать основой для вакцин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Ученые Университета Лобачевского в партнерстве с Гентским университетом (Бельгия) доказали эффективность борьбы с глиомами путем активации одного из механизмов иммуногенной клеточной гибели — ферроптоза. Это открытие может стать основой для создания вакцин против опухолей, сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.
Исследования шло с 2018 года под руководством профессора Гентского университета Дмитрия Крысько. На тот момент ученые приводили аргументы, которые подчеркивали неоднозначную роль ферроптоза в лечении онкологических заболеваний. Им предстояло выполнить фундаментальные исследования, в том числе провести опыты на мышах, чтобы проверить и детально изучить целесообразность запуска ферроптоза.
«Были получены доказательства, что ферроптоз обладает иммуногенным потенциалом, то есть способен “настроить” иммунные клетки-защитники (Т-лимфоциты) на атаку опухоли. Наше исследование впервые демонстрирует это настолько масштабно и ярко. Механизм ферроптоза пробуждает противоопухолевый иммунитет. Он может стать основой для вакцин против глиомы», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник НИИ нейронаук ННГУ им. Н. И. Лобачевского Виктория Турубанова.
Руководитель исследования в Нижнем Новгороде, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры общей и медицинской генетики Института биологии и биомедицины ННГУ Татьяна Мищенко добавила, что при ферроптозе белки разрушенных клеток опухоли сигнализируют иммунной системе об опасности. Т-киллеры «добивают» опухоль и «запоминают» злокачественные клетки, чтобы в дальнейшем атаковать их при каждой встрече. Эффективность этой атаки показали эксперименты на лабораторных животных.
После курса инъекций дендритно-клеточной вакциной (персонализированный метод противоопухолевой иммунотерапии), основу которой составляли лизаты (продукт расщепления клеток) убитых путем ферроптоза клеток глиомы, опухоль, привитая мышам, переставала расти, уменьшалась либо вовсе исчезала. «Таким образом, наши исследования говорят об иммуногенности ферроптоза, а предложенный нами подход представляет собой многообещающий вариант борьбы с данным типом опухоли», — сказала Мищенко.
Стандартные протоколы лечения увеличивают медианную выживаемость пациентов с глиомами лишь на два-три месяца. Именно поэтому иммунотерапия, которая обучает собственную иммунную систему атаковать и уничтожать опухоль, а также предотвращать метастазирование и рецидивы, так интересует ученых и врачей.