День рождения посёлка и округа отметили на Троицу жители Красных Баков

День Святой Троицы отметили в минувшее воскресенье, 31 мая, во многих уголках Нижегородской области. В Краснобаковском округе один из главных церковных праздников совпал с 409-м днём рождения районного центра и 97-летием Краснобаковского края.
С любовью к родной земле.
«С днём рождения, Красные Баки! — обратился к землякам глава местного самоуправления Краснобаковского округа Антон Быков. — Дорогие краснобаковцы и гости округа! Поздравляю вас с Днём округа и праздником Святой Троицы. Этот день напоминает о нашем единстве, вере и любви к родной земле. Спасибо каждому за труд и вклад в развитие округа — вместе мы бережём традиции, поддерживаем семьи и создаём уверенное будущее для детей. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и семейного тепла. Пусть добрые дела умножаются, а наш округ процветает».
И закружил, заиграл праздник на все голоса. Он прошёл под названием «Милее нет краснобаковских мест». Сменяли друг друга на сцене творческие коллективы. В такт бойким мелодиям подпевали и приплясывали зрители. Незабываемую фольклорную ноту внёс в общее тожество народный театр «Околица». Были тут и гусляры, и нарядные девицы, и, конечно, русская берёзка — символ Троицы.
Колорита в культурную программу праздника добавили выступления танцевального коллектива «Вербица», творческого объединения «Ветлугаи», артистов Центра досуга и кино, ДК «Маяк» и посёлка Ветлужский и, конечно, самых юных участников тожества — воспитанников ДШИ № 1. Очень тепло принимали на Краснобаковской земле ансамбль народной песни и танца «Любава» из Нижнего Новгорода. Огромное впечатление на зрителей произвёл Гимн народов России в исполнении сводного хора краснобаковских вокалистов.
Гостеприимные «Горницы».
На главной площади Красных Баков были открыты ремесленные и прикладные выставки, организованы мастер-классы, шла бойкая торговля изделиями и выпечкой. Плюшки, ватрушки, слойки, пироги — всевозможных форм и размеров, с различными начинками, чего тут только не было! Как всегда, на первых позициях был он, его величество открытый рыбный пирог. Краснобаковская земля, как и другие северные районы Нижегородчины, славится их искусным приготовлением.
«Ветераны приняли активное участие в торжествах, — говорит председатель Совета ветеранов Краснобаковского округа Надежда Пищаева. — Праздник Троицы — очень душевный и тёплый. Лично я его помню ещё с тех времён, когда его отмечали наши бабушки и дедушки. На огороде никто не работал, дома украшали берёзовыми веточками, пекли пироги. Вот и мы сегодня сделали свою “Горницу”. Наша выпечка, домашние заготовки и ароматный чай из самовара пользуются большим успехом у земляков и гостей округа».
Быть в команде.
У Надежды Степановны была отличная команда. Члены краснобаковского Совета ветеранов не только отличные кулинарки, но и спортсменки, комсомолки (в прошлом) и, конечно, красавицы.
«Я во всех соревнованиях участвую, — рассказывает Валентина Коробчук. — Вот, недавно прошли “Весёлые старты”, наша команда “Пульс” заняла первое место. На днях ездили в Семёнов, соревновались там в стрельбе и теннисе, опять были в лидерах. У нас в Красных Баках планируется в ближайшие дни Спартакиада северных округов, уверена, будем бороться за первенство».
Ольга Кудряшова также занимается спортом, а ещё поёт, танцует.
«Капитан команды “Ветлужанка”, — представляется Ольга Викторовна. — А ещё я волонтёр. У меня четверо племянников на СВО, и помощь нашим бойцам — это тема, которая просто не обсуждается. Я умею плети сети разными техниками, мы с коллегами пока только “Сталинград” не опробовали, а всё остальное — без проблем. Мы собираем гуманитарную помощь для наших ребят, отправляем им всё, что требуется. Как-то случилось, нужен был парафин на окопные свечи — не раздумывая, перевела деньги!».
В рамках празднования Дня посёлка и Дня округа десятки краснобаковцев были отмечены благодарственными письмами различных министерств и ведомств, некоторым присвоены почётные звания, вручены почётные знаки. Так, Почётный знак «За служение людям» был вручен режиссёру народного театра «Отражение» Марии Рыминой и заместителю директора КЦСОН Краснобаковского округа Любови Утиной. Звания «Почётный гражданин Краснобаковского округа» был удостоен Сергей Щавлев, а Надежде Пищаевой было присвоено звание «Почётный ветеран Краснобаковского округа».