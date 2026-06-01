В Подмосковье прошел легкоатлетический турнир «КлинЗаБег»

Легкоатлетический турнир «КлинЗаБег» состоялся в Клину в Московской области в ходе реализации государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие состоялось на площади Ледового дворца им. В. Харламова 30 мая. В соревнованиях приняли участие около 500 бегунов — от детей до людей старше 75 лет.
География участников охватила Москву, Зеленоград, города Подмосковья, Тверь, Конаково, Киров и Ярославль. Дистанции включали 800 метров для детей, 7, 14 и 21,1 км для молодежи и взрослых, а также корпоративный забег на 1,6 км.
Трассы проходили по живописным местам: парку «Сестрорецкий», усадьбе Демьяново, музею П. И. Чайковского и Клинской детской школе искусств. Все финишировавшие получили памятные металлические медали, а победители — грамоты и эксклюзивные награды.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.