Фермерское хозяйство из Подмосковья расширит производство с господдержкой

Крестьянско-фермерское хозяйство «Лесмил» из городского округа Шатура присоединилось к программе поддержки агробизнеса «Подмосковные 10 гектаров», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие получило в безвозмездное пользование земельный надел площадью 10 гектаров, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Участок будет использован для развития растениеводства, в частности для выращивания овощных культур закрытого грунта. В планах хозяйства — строительство современных теплиц для круглогодичного производства огурцов и помидоров.
Цель программы «Подмосковные 10 гектаров» — вовлечь неиспользуемые сельскохозяйственные земли в активный оборот и оказать поддержку фермерам. Механизм предоставления помощи прост: аграрные предприятия могут получить земельные участки в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Это позволяет хозяйствам минимизировать первоначальные затраты и направить ресурсы на развитие производства.
Для участия в программе заявитель должен быть зарегистрирован на территории Подмосковья, не иметь налоговых задолженностей и продемонстрировать готовность эффективно использовать участок с первого года работы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.