Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермерское хозяйство из Подмосковья расширит производство с господдержкой

В регионе действует программа, которая позволяет вовлечь неиспользуемые сельхозземли в оборот и помочь аграриям.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Лесмил» из городского округа Шатура присоединилось к программе поддержки агробизнеса «Подмосковные 10 гектаров», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие получило в безвозмездное пользование земельный надел площадью 10 гектаров, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Участок будет использован для развития растениеводства, в частности для выращивания овощных культур закрытого грунта. В планах хозяйства — строительство современных теплиц для круглогодичного производства огурцов и помидоров.

Цель программы «Подмосковные 10 гектаров» — вовлечь неиспользуемые сельскохозяйственные земли в активный оборот и оказать поддержку фермерам. Механизм предоставления помощи прост: аграрные предприятия могут получить земельные участки в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Это позволяет хозяйствам минимизировать первоначальные затраты и направить ресурсы на развитие производства.

Для участия в программе заявитель должен быть зарегистрирован на территории Подмосковья, не иметь налоговых задолженностей и продемонстрировать готовность эффективно использовать участок с первого года работы.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.