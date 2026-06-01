В Домодедове отремонтируют детский сад «Светлячок» при лицее № 1

Открыть дошкольное учреждение планируют 1 сентября этого года.

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок», входящего в состав Востряковского лицея № 1, отремонтируют в подмосковном городском округе Домодедово. Работы соответствуют задачам национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

В здании 1972 года постройки и площадью более 1 тыс. кв. м проведут внутреннюю отделку, устройство новых входных групп, замену всех инженерных систем и сантехники. Также предусмотрены модернизация пищеблока, систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустройство прилегающей территории. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Готовность объекта достигла 60%. На площадке задействованы 35 строителей и одна единица техники. Специалисты выполняют кровельные, фасадные и отделочные работы, а также монтируют инженерные коммуникации. Открытие обновленного дошкольного учреждения намечено на 1 сентября 2026 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.