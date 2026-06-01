Назойливого пенсионера из Светлого можно привлечь за мелкое хулиганство — юрист

Пожилого мужчину, который пристаёт к женщинам и детям в Светлом и Калининграде, могли бы привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Подвиги «трясунчика» прокомментировал «Клопс» Александр Толмачёв, доктор юридических наук, зампредседателя Союза юристов Москвы.
По словам специалиста, навязчивое преследование, вторжение в личное пространство и прикосновения — повод для обращения в правоохранительные органы. Такие действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, особенно если речь идёт о физическом контакте.
«Если он мирно не понимает, а продолжает приставать, это уже административное правонарушение, — считает Александр. — Но людям понадобится доказательная база».
Юрист рассказал, что может послужить такими доказательствами. Во-первых, это фотографии и видеозаписи происходящего. Тем, кто не раз наблюдал бесчинства хулигана и знает, что может повстречать его, есть смысл держать наготове телефон и при случае фиксировать неадекватное поведение.
Во-вторых, свидетельские показания. Например, если девочки, которых он пытается потрогать, идут вдвоём, одна может стать для другой свидетельницей. Показания нужно изложить письменно и заверить у нотариуса. В таком виде их уже можно приложить к судебному иску.
В-третьих, о подобных инцидентах нужно обязательно сообщать диспетчеру службы 112 или вызывать полицию. Обращения в правоохранительные органы тоже могут быть доказательством того, что совершено правонарушение.
Кроме того, если внушает сомнения адекватность этого человека, можно требовать принудительного психиатрического освидетельствования. По закону о психиатрической помощи, говорит Толмачёв, сделать это могут не только родственники (хотя они — в первую очередь), но и те, кто живёт рядом и часто наблюдает подобное поведение, например, соседи — или те, кого он преследует. Одинокий пожилой человек, не сознающий, что делает, может быть опасен и для других, и для себя самого.
По словам очевидцев, пожилой человек ведёт себя вызывающе, замахивается, пытается потрогать за интимные места. Полиция в его действиях состава преступления не обнаружила.