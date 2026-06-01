В Удмуртии отремонтируют объездную дорогу Воткинска

Региональную дорогу «Объездная города Воткинска» отремонтируют в Удмуртии, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Трасса протяженностью 16 км будет полностью обновлена. Объект входит в опорную сеть Удмуртии, интенсивность движения там достигает почти 6 тысяч автомобилей в сутки. Дорогой пользуются не только местные жители, но и транзитный транспорт, следующий в соседний Пермский край.
На отдельных участках специалисты укрепят основание трассы методом холодной регенерации, уложат два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют водопропускные трубы, обустроят кюветы и укрепят обочины. Также они заменят барьерные ограждения и дорожные знаки. Работы планируется завершить до конца лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.