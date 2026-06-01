Из Ростовской области экспортировали 296 тыс. тонн кукурузы в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. В первом квартале 2026 года специалисты управления оформили на экспорт из Ростовской области 296,4 тысячи тонн продовольственной кукурузы. Основными покупателями донского зерна стали Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими её фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учётом требований стран-импортёров.