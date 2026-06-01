Сколько фонтанов не работают в Алматы, рассказали в акимате

Как сообщили агентству в управлении развития общественных пространств Алматы, в настоящее время в городе временно не функционируют восемь фонтанов.
«По данным объектам рассматривается вопрос проведения капитального ремонта и восстановления. В настоящее время проводится техническое обследование фонтанных комплексов, определяется объем необходимых работ, а также прорабатываются вопросы финансирования. После утверждения проектно-сметной документации будут определены источники финансирования и сроки выполнения ремонтных работ», — сообщили в управлении.
В ведомстве уточнили, что фонтан у ЖК «Три богатыря» временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами.
«Фонтан, расположенный перед памятником Жамбыла Жабаева у ЖК “Три богатыря”, в настоящее время находится на текущем ремонте. На объекте проводится полная замена гранитных плит, а также обновление инженерных и технических систем фонтана. Работы выполняются в плановом порядке. Ожидается, что в течение ближайших 10 дней фонтан будет полностью подключен и запущен в эксплуатацию», — отметили в управлении.