Хирурги ГКБ № 1 успешно удалили крупные зобы щитовидной железы двум пермякам

Главный врач ГКБ № 1 Денис Михайленко отметил, что такие вмешательства относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. По его словам, в клинике накоплен большой опыт в хирургии эндокринных заболеваний, а лечение проводится совместно хирургами, эндокринологами, анестезиологами-реаниматологами и кардиологами. Такой комплексный подход позволяет эффективно помогать пациентам с заболеваниями щитовидной и паращитовидных желёз, а также надпочечников и поджелудочной железы.