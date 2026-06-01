Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в июне и почему

Рассказываем, как на Землю повлияют Венера, Юпитер и Земляничная луна.

Источник: Клопс.ru

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в июне и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.

Начало месяца.

В начале лета главным событием в небе станет сближение Венеры и Юпитера, которое случится 9 июня. Две самые яркие планеты вечернего неба окажутся рядом и будут хорошо заметны на западе.

«Обе планеты, Венера и Юпитер, покровительствуют красоте. Это будет время искусства и больших праздников», — считает астролог.

7 июня достигнут пика Дневные Ариетиды. Заметить этот метеорный поток невооружённым глазом практически невозможно, но возбуждение и нервозность будут витать в воздухе.

Куда идти: любые мероприятия, посвящённые искусству — концерты, спектакли, выставки и премьеры фильмов. Удачными будут свидания и вечера знакомств. Избегать же стоит всего некрасивого, а также бытовых тем и приевшихся форматов.

Середина месяца.

15 июня наступит суперноволуние: Луна окажется максимально близко к Земле, хотя увидеть будет невозможно. В астрологии такие периоды связывают с обновлением и переходом в другое состояние.

«Начало июня — это праздник, а середина напоминает репетицию перед премьерой. Света становится меньше, но всё куда больше наполнено смыслом», — считает Евдокея Острожница.

15 июня в вечернем небе будет отлично видно Меркурий — планету, покровительствующую общению и торговле.

Куда идти: закрытые показы и экскурсии по «закулисью», а также ярмарки и маркеты локальных брендов. Хорошо пройдут корпоративные и бизнес-мероприятия. С осторожностью стоит относиться к шумным фестивалям, вечеринкам и дискотекам.

Конец месяца.

Летнее солнцестояние в этом году выпадает на 21 июня. «Солнцестояние — это вершина горы: до неё долго поднимаешься, а потом понимаешь, что дальше только спуск, — объясняет Острожница. — Это не повод для грусти. Нужно будет оглянуться назад и заняться планами на остаток лета».

Астролог напомнила, что по традиции в день солнцестояния нужно отдыхать на природе, купаться и собирать травы.

Завершится месяц Земляничной Луной — июньским полнолунием, которое наступит вечером 30 июня. В этом году из-за расположения небесных тел ночное светило будет выглядеть чуть меньше обычного.

Куда идти: любые мероприятия на природе, исторические реконструкции и народные гулянья. Хорошо будут восприниматься классические постановки в театре и музейные выставки. А вот маленьких закрытых площадок, индустриальных пространств и спортивных залов лучше избегать.

Помните, что магия не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.