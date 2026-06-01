Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в июне и почему

Летнее солнцестояние в этом году выпадает на 21 июня. «Солнцестояние — это вершина горы: до неё долго поднимаешься, а потом понимаешь, что дальше только спуск, — объясняет Острожница. — Это не повод для грусти. Нужно будет оглянуться назад и заняться планами на остаток лета».