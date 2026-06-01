Житель Кировской области открыл велосипедную мастерскую с господдержкой

Житель города Луза Кировской области Борис Бородин открыл мастерскую по ремонту велосипедов при помощи социального контракта, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья».
Борис давно занимался ремонтом техники: начинал с велосипедов для своей большой семьи, затем к нему стали обращаться соседи и знакомые — так пришла идея организовать собственное дело.
Мужчина защитил бизнес-план по теме «Организация мастерской по ремонту и обслуживанию велотехники». На предоставленную субсидию он приобрел сварочный аппарат, компрессор, станок для спицовки и центровки колес, углошлифовальную машину, ремонтные стойки, шуруповерт, наборы велоинструментов и расходные материалы — цепи, камеры, покрышки и многое другое.
«В Лузе нет ни одной мастерской по ремонту малой техники, а городок у нас уютный и очень располагает к велосипедным прогулкам. Для нашей семьи это уже второй социальный контракт. Не так давно супруга открыла парикмахерскую и успешно работает», — поделился Борис Бородин.
Отметим, что приоритетное право на заключение социального контракта предоставляется семьям с детьми. Только с начала 2026 года этой мерой поддержки воспользовались около 1800 жителей Кировской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.