Нижегородский ЦСМ подтвердил статус международной техслужбы

Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) вновь утвердили в статусе технической службы Росстандарта, работающей по правилам Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского ЦСМ.
Назначение подтверждает право лаборатории проводить сертификационные испытания автомобильных стекол и фар на международном уровне в рамках Женевского соглашения. За время работы служба провела 63 испытания, сотрудничая с производителями из России, Беларуси и Узбекистана. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, признание компетенций ЦСМ укрепляет позиции регионального автопрома и делает процедуры оценки прозрачнее.
Напомним, в конце 2025 года спектр возможностей центра расширили до 220 показателей. Теперь специалисты оценивают не только прочность и жаропрочность стекол, но и выполняют полный комплекс фотометрических и электрических измерений для автомобильных светотехнических приборов.
