От трёх до восьми: военный суд БФ вынес приговор трём подросткам за поджоги на ж/д

В Калининградской области трое подростков осуждены за террористические акты на железной дороге. Об этом сообщается на сайте Балтийского флотского военного суда.
За денежное вознаграждение по указанию лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, подростки поджигали объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры. «Эти преступные действия создали реальную угрозу столкновения грузовых и пассажирских поездов, что могло повлечь гибель людей, причинить значительный имущественный ущерб и дезорганизовать работу железнодорожного транспорта», — подчеркивается в сообщении военного суда.
Уточняется, что один из подростков ранее был осужден за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Каждому из осужденных военным судом назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 3 до 8 лет. Приговор в законную силу не вступил.