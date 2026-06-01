Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккейный клуб «Торпедо» расстался с Лоренсом Зинаддином

21-летний вратарь продолжит карьеру на Урале.

Источник: Нижегородская правда

1 июня «Торпедо» совершило обмен с «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб получил в своё распоряжение голкипера, за которого нижегородцам перечислена денежная компенсация.

В 2023 году Зинаддин помог нижегородской «Чайке» выиграть Кубок Харламова — трофей лучшей команде Молодёжной хоккейной лиги. Сезон 2025/26 Лоренс провёл во втором коллективе нашей системы — «Торпедо-Горький» (Всероссийская хоккейная лига), принял участие в 29 матчах.

17 октября гражданину Республики Беларусь Зинаддину исполнится 22 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше