Хоккейный клуб «Торпедо» расстался с Лоренсом Зинаддином

1 июня «Торпедо» совершило обмен с «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб получил в своё распоряжение голкипера, за которого нижегородцам перечислена денежная компенсация.
В 2023 году Зинаддин помог нижегородской «Чайке» выиграть Кубок Харламова — трофей лучшей команде Молодёжной хоккейной лиги. Сезон 2025/26 Лоренс провёл во втором коллективе нашей системы — «Торпедо-Горький» (Всероссийская хоккейная лига), принял участие в 29 матчах.
17 октября гражданину Республики Беларусь Зинаддину исполнится 22 года.
