К 11 годам строгого режима осуждены двое 22-летних кладмена

Прокуратура Ленинградского района Калининграда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух 22-летних жителей Гурьевского района. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.
В суде установлено, что подсудимые, выполняя роль «закладчиков», разместили на территории Калининградской области 89 тайников с наркотическим средством альфа-ПВП, предназначенных для дальнейшего незаконного сбыта. Преступная деятельность молодых людей была пресечена сотрудниками УМВД России по Калининградской области. Все наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.