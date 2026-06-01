К 11 годам строгого режима осуждены двое 22-летних кладмена

Прокуратура Ленинградского района Калининграда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух 22-летних жителей Гурьевского района. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы. В суде установлено, что подсудимые, выполняя роль «закладчиков», разместили на территории Калининградской области 89 тайников с наркотическим средством…