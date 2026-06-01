Более 40 деловых мероприятий пройдет на форуме «Путешествуй!»

«На форуме мы представим итоги реализации национального проекта “Туризм и гостеприимство” за пять лет, покажем, как он преображает регионы, создает точки притяжения, как меняется инфраструктура. Мы запустили масштабный инвестиционный цикл — поддержали строительство 318 крупных отелей на 67 тысяч номеров, направили льготные кредиты на строительство 15 горнолыжных комплексов и 22 аквапарков, 4 парков развлечений, запустили около 13 тысяч номеров в модульных гостиницах. Форум стал площадкой для координации действий власти, бизнеса и регионов. Здесь заключаются соглашения, формируются партнерства, находятся решения для практических кейсов», — отметил Решетников.