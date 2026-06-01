Более 40 деловых мероприятий пройдет на форуме «Путешествуй!»

Форум «Путешествуй!» пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году состоится более 40 дискуссий в разных форматах, сообщили в Фонде Росконгресс.
Центральным событием станет пленарная сессия «Время путешествовать: многообразие путешествий, доступное каждому» с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
«Правительство уделяет пристальное внимание развитию туризма, и это приносит заметные результаты. Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, совершенствуется инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов. Международный форум “Путешествуй!” — это главное индустриальное событие. Его деловая программа охватывает широкий круг тем, который будет интересен профессионалам отрасли и просто любителям путешествий, — от разнообразия видов туризма и привлечения иностранных гостей до цифровых платформ и турмаршрутов. Приглашаю всех к участию!» — подчеркнул Чернышенко.
Участники мероприятия также обсудят реализацию обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и найдут ответы для решения актуальных задач — от стандартизации услуг до развития межрегионального сотрудничества и поиска новых точек роста. Посмотреть полное расписание деловой программы можно по ссылке.
«На форуме мы представим итоги реализации национального проекта “Туризм и гостеприимство” за пять лет, покажем, как он преображает регионы, создает точки притяжения, как меняется инфраструктура. Мы запустили масштабный инвестиционный цикл — поддержали строительство 318 крупных отелей на 67 тысяч номеров, направили льготные кредиты на строительство 15 горнолыжных комплексов и 22 аквапарков, 4 парков развлечений, запустили около 13 тысяч номеров в модульных гостиницах. Форум стал площадкой для координации действий власти, бизнеса и регионов. Здесь заключаются соглашения, формируются партнерства, находятся решения для практических кейсов», — отметил Решетников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.