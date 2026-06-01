Андрей Гнеушев передал ключи от новых автомобилей мобильным бригадам службы «Дети в семье»

1 июня первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев передал ключи от 21 автомобиля мобильным бригадам службы «Дети в семье». Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке. Новый транспорт будет работать на базе социальных учреждений региона, которые специализируются на помощи семьям с детьми.
В церемонии вручения ключей приняли участие министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых, директор АНО «Ресурсный центр “Дети в семье” Светлана Меллер, а также руководители социальных учреждений региона.
Первые шесть автомобилей для работы мобильных бригад были закуплены в апреле 2025 года и переданы АНО «Дети в семье». Пять мобильных бригад осуществляют регулярные выезды в семьи в г. о. г. Арзамас, г. о. г. Выкса, Городецком и Сергачском округах, а также Кстовском районе Нижнего Новгорода и одна — по всей территории региона.
«Очень символично, что в День защиты детей мы передаем 21 автомобиль учреждениям социальной сферы, которые занимаются именно помощью семьям с детьми. Проект стартовал в прошлом году, и сегодня мобильные бригады регулярно выезжают по всей Нижегородской области. Ключевая задача — оперативно реагировать на кризисные ситуации в семьях. За год работы специалисты совершили более 1 500 выездов, охватив помощью и мероприятиями почти четыре тысячи семей. За этими цифрами — живые истории семей с детьми, которые получили опору и поддержку. А благодаря решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сейчас мы запускаем еще 21 мобильную бригаду. Это позволит обеспечить больше выездов, помогая и решая сложные ситуации в семьях», — отметил Андрей Гнеушев.
Дополнительные мобильные бригады будут работать в Нижнем Новгороде — в Автозаводском и Канавинском районах, а также в г. о. г. Арзамас. Впервые специалисты приступят к работе на территории г. о. г. Дзержинск, Балахнинского, Борского, Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Воротынского, Кулебакского, Лысковского, Пильнинского, Семеновского, Сеченовского, Сосновского, Уренского, Шатковского и Шахунского округов.
Мобильные бригады работают в рамках концепции «Единой модели помощи детям» и нацелены на поддержку семей в кризисной ситуации без разлучения с детьми. Бригады оперативно реагируют на сигналы из сёл и деревень, которые находятся в удалении от социальных учреждений. Это ценный вклад в работу по достижению регионом целей и задач национального проекта «Семья».
В состав мобильных бригад входят психологи и социальные работники. В зависимости от ситуации в семье к работе привлекаются узкопрофильные специалисты: дефектологи, специалисты по подбору технических средств реабилитации и другие эксперты.
«Наши специалисты не просто приезжают на вызов на отдаленных территориях — они всесторонне поддерживают семьи в трудной ситуации. Команды проводят диагностику, оказывают экстренную психологическую и консультативную помощь, разрабатывают индивидуальный план выхода из кризиса, а также предоставляют семьям адресную помощь — продукты питания, одежду, стройматериалы и другие необходимые вещи. Также наши команды вместе со школами и библиотеками муниципалитетов проводят мероприятия для семей с детьми», — рассказала Светлана Меллер.
Напомним, концепция «Единой модели помощи детям» была разработана министерством социального развития и семейной политики региона совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы». Она стала продолжением проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет», инициированного Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Проект «Мобильные бригады» разработан в рамках реализации национального проекта «Семья», который предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.