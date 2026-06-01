Андрей Гнеушев передал ключи от новых автомобилей мобильным бригадам службы «Дети в семье»

«Очень символично, что в День защиты детей мы передаем 21 автомобиль учреждениям социальной сферы, которые занимаются именно помощью семьям с детьми. Проект стартовал в прошлом году, и сегодня мобильные бригады регулярно выезжают по всей Нижегородской области. Ключевая задача — оперативно реагировать на кризисные ситуации в семьях. За год работы специалисты совершили более 1 500 выездов, охватив помощью и мероприятиями почти четыре тысячи семей. За этими цифрами — живые истории семей с детьми, которые получили опору и поддержку. А благодаря решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сейчас мы запускаем еще 21 мобильную бригаду. Это позволит обеспечить больше выездов, помогая и решая сложные ситуации в семьях», — отметил Андрей Гнеушев.