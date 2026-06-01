В Воронеже за нарушения при добыче ископаемых оштрафовали 8 компаний и закрыли карьер

Прокуратура проверила предприятия, занимающиеся добычей твердых полезных ископаемых.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже и его окрестностях природоохранная прокуратура проверила предприятия, занимающиеся добычей твердых полезных ископаемых — песка, глины и щебня. По итогам восемь компаний получили крупные штрафы на общую сумму два миллиона рублей. Для одного из недропользователей последствия оказались еще серьезнее, и организацию полностью лишили права на работу, досрочно аннулировав лицензию. Об этом сообщила региональная прокуратура 1 июня.

На объектах вскрылись многочисленные технологические и экологические нарушения. Выяснилось, что коммерсанты вели раскопки без оглядки на бережное использование земель, игнорировали обязательные природоохранные мероприятия и нарушали правила безопасности. Кроме того, реальные работы на участках шли вразрез с официальной разрешительной документацией.

Сейчас на предприятиях-нарушителях начали принудительно наводить порядок и устранять последствия халатной работы.

