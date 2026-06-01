Мария Киселёва рассказала о трудном пути к успеху

Российская синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, телеведущая Мария Киселёва выступила на Форуме Столля (12+) в Воронеже. Хедлайнер события выступила с лекцией «Сила команды в достижении успеха. Как двигаться вместе к общей цели. Внутренняя конкуренция и общая цель в команде».
Сила команды: движение к общей цели.
Мария Киселева начала выступление со слов о команде. В одиночку добиться чего-то очень сложно, подчеркнула спортсменка. Даже когда на пьедестал поднимается один спортсмен, за ним стоит целый коллектив: «Это огромная, большая команда, с которой он шел много- много лет и продолжает идти для того, чтобы достигать результатов».
Спикер поделилась личным опытом: в 10 лет родители привели ее в бассейн, но не для побед, а чтобы убрать страх воды и укрепить спину. Первый тренер разглядел в ней потенциал, научил трудиться и поверил в неё раньше, чем она сама. Но Мария ушла из синхронного плавания в танцы, а через полтора месяца поняла, что скучает по воде и команде. Родители не повели её за руку, а сказали: «Ты сама приняла решение — сама и возвращайся». Она приехала в бассейн, но команда проголосовала против её возвращения.
«В любом возрасте, когда ты стоишь один против команды, казалось бы, единомышленников, и тебе отказывают или не принимают, или говорят “нет”, это болезненно и сложно», — делится чемпионка.
Благодаря разговорам и поддержке тренера девочке дали шанс. Но вернули не на прежнее место, а «на галёрку». Несколько месяцев она доказывала, что может и хочет. Это дало мощный профессиональный и психологический рост.
«У каждого должен быть шанс на ошибку и шанс её исправить», — считает Мария Киселева.
Затем — путь в сборную, где из 20 человек на старт выходят только восемь. Сборная команды тренируется 11 месяцев в году, шесть дней в неделю, физическая нагрузка составляет 10−14 часов каждый день. У каждого члена команды своя мечта — стать олимпийским чемпионом. И эта же мега-цель стоит перед всей командой.
«Когда совпадает твоя внутренняя мечта, внутреннее желание и мега-цель всей команды — это невероятный усилитель достижения этой цели. Это совпадение — один из главных секретов успеха в любом деле», — утверждает Мария.
Когда отбор завершен, команда укомплектована, важно научиться работать в унисон с другими.
Олимпийские игры — наглядный пример дисциплины.
1996 год, Атланта — первая для синхронисток Олимпиада с командными выступлениями. Спортсменки приехали воодушевленные, счастливые. Мария вспоминает, что даже «голова кружилась, дышать было невозможно». Она вместе с командой посетила все возможные локации, мероприятия, встречи. Результат: четвертое место, самое обидное в спорте.
Через четыре года на Олимпиаде в Сиднее они сознательно ограничили себя: только олимпийская деревня (жильё и столовая), автобус, бассейн. Четыре локации. Результат — две золотые медали.
Афины, 2004 год. Это была третья Олимпиада в карьере Марии Киселевой. Опытная чемпионка понимала, что сначала работа, а потом все остальное. Это был первый старт в жизни спортсменки, когда она не испытывала волнения. Когда команда вышла на старт, отключилась музыка. Правила не позволяют останавливаться — дисквалификация. Команда продолжала синхронно двигаться, отсчитывая движения. Главный арбитр остановил их свистком.
«Восемь человек стояли с улыбками, как у Чеширского кота, но внутри происходили сложные процессы», — делится впечатлениями Мария.
Четыре спортсменки были опытными, четыре — совсем юными. По словам чемпионки, чтобы «удержаться на плаву», внутренние лидеры (не назначенные, а проявившие себя) взяли инициативу на себя: шутили, успокаивали, держали тонус. Пауза длилась 10 минут, но ощущалась как вечность. Команда настояла на том, чтобы выступать сразу, а не после всех. Повторный старт стал самым лёгким прогоном в карьере Марии. Итог — самые высокие оценки от судей, победа.
Луч солнца в тёмном бассейне.
Как отмечает Мария, успешных людей объединяет одна важнейшая черта — они не перекладывают ответственность на других. Даже когда страшно и тяжело, они все равно «делают дело», потому что за этим стоит задача, цель, страна. Ответственность становится не поводом для отказа, а частью пути.
Ответственность за победы и поражения — тоже важный момент, везде есть плюсы и минусы. Даже у тех, кто берёт золото за золотом, был опыт поражений, который пришлось пройти, чтобы не сломаться.
Хедлайнер говорит, что после поражения есть два пути. Первый — «закопаться». Из такого состояния выбраться можно только с профессиональным психологом.
Второй вариант — переждать эмоции (огорчение, злость, слёзы), а затем спросить себя: «А почему эта ситуация с вами сегодня произошла? Может быть, я позволила себе в какой-то момент схалтурить, отнестись халатно, пропустить, а потом доработать? А потом не получилось, потому что объем работы большой. А может быть, ты все сделал, и претензий нет, но сломался в самый ответственный момент, когда нужно было выйти на старт, в прямой эфир, на экзамен, на защиту диссертации?».
Разобрав ситуацию, убираешь то, что не помогло, а что помогло — берёшь с собой. Тогда поражение становится трамплином для следующей победы.
«А победа? Казалось бы, что может быть негативного? Ты же выиграл. Ты на коне. Ты на вершине. Но и здесь два варианта. Первый — сойдя с пьедестала, подумать: “Ну я же лучше всех, могу немножко отдохнуть”. Это первый шаг к падению. Второй — понять: “Теперь, чтобы не остаться на таком уровне, придется работать еще больше”, — уверяет чемпионка.
Мария приводит в пример Олимпийские игры в Сиднее, первое золото для России в дуэте: «Заканчивается церемония награждения, спускаемся с пьедестала, подходим к тренеру и говорим “спасибо”. А он: “Поздравляю. Переоделись в рабочую форму — и на тренировку. У вас пять минут”. Эйфория, счастье, крылья, мурашки — где они? У тебя никто не отобрал твои медали. Тебе просто пришлось работать дальше».
По словам чемпионки, мечта — это долгий путь, а не мгновенный результат. Чтобы не сломаться под её весом, нужно разбить цель на этапы: двигаться шаг за шагом, смотреть назад — и мечта уже не давит, а становится рядом. Выбрав дело, не нужно бросать его.
Мария говорит, что дисциплина — это каркас, который держит, когда мотивация подводит: «Надеваешь шапочку, надеваешь очки, прыгаешь в воду, начинаешь тренировку. А через пять минут в тёмном бассейне вдруг через единственное окошко попадает луч солнца, который пронзает толщу воды, попадает прямо в тебя. И ты получаешь воздух из-за того, что произошло озарение и пришло правильное разрешение ситуации. Идеальная работа — вмещающая в себя твой опыт, твои знания, твой багаж, интерес, профессионализм».
