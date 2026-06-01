В Великом Новгороде состоялась научная конференция «Педиатрическая весна»

Научно-практическая межрегиональная конференция «Педиатрическая весна» состоялась 26 мая в Великом Новгороде в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Участниками стали 150 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Врачи и эксперты из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга поделились исследованиями, клиническими случаями, новейшими методиками лечения заболеваний и диагностики, особенностями ведения юных пациентов и подходами к организации работы. Конференция объединила специалистов в педиатрии, неонатологии, интенсивной терапии, гастроэнтерологии, детской хирургии, урологии и офтальмологии. Особый акцент в своих выступлениях спикеры сделали на использование современных технологий, цифровизацию и применение искусственного интеллекта.
«Активно используем телемедицинские консультации в мессенджере “Макс” с пациентами и коллегами. Искусственный интеллект внедряется в ежедневную работу врачей. Например, в рентгенологии это помогает интерпретировать снимки. Впоследствии применение инструментов будет расширяться на другие виды исследований», — подчеркнула и. о. главного врача Новгородской областной детской клинической больницы Ерануи Барсегян.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.