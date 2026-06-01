Участниками шестой смены в «Артеке» станут более 3,5 тысячи детей

Свыше 3,5 тыс. детей станут участниками шестой смены «Виват, Россия! Виват, Артек!» в международном детском центре (МДЦ) «Артек», сообщили в МДЦ.
«В шестую смену “Артек” станет живым пространством, где традиции пересекаются с новыми идеями. Мы создаем для детей среду, в которой можно творить, узнавать новое и расти душой. Наша главная цель — не просто дать знания об истории и культуре России, а помочь каждому ребенку искренне почувствовать: “Это все про меня, я часть великой страны”. События смены зарядят ребят эмоциями и смыслом, чтобы вдохновить на свои личные победы. Шестая смена — начало лета, время переключиться и набраться сил. А еще она особенная, потому что в этом году “Артеку” исполняется 101 год. И мы говорим: после 100 жизнь только начинается!» — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Так, ко Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, которые в России отмечают 6 июня, пройдет марафон «Мир читает Пушкина» на разных языках. Произведения великого русского писателя прозвучат на французском, немецком, испанском, английском и русском языках.
9 июня состоится международный день друзей, который артековцы встретят масштабным концертом и творческими встречами с гостями детского центра. Кульминацией смены станет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», приуроченный ко дню рождения «Артека». Этот масштабный праздник продлится с 12 по 16 июня, он призван продемонстрировать преемственность традиций международного детского сотрудничества, позитивный образ России и ее открытость миру. В программе фестиваля несколько тематических дней.
12 июня, в День России «В единстве сила!», пройдут торжественные линейки «Россия начинается с меня». В течение дня состоятся познавательно-игровая программа «Моя многоликая Россия», праздничный концерт, литературно-познавательная встреча «Поэzия русской зимы». 13 июня — спортивный праздник «О спорт, ты — мир!» и морской праздник «Артек — акватория дружбы».
14−15 июня пройдет фестиваль технологий «Сделано в России». «Артек» превратится в огромную интерактивную площадку, демонстрирующую передовые достижения и потенциал российской науки, промышленности, технологических достижений, культуры и искусства. Откроются выставочные площадки от ведущих компаний, работающих в сфере инновационных, цифровых технологий. Также там состоятся воркшопы по разработке мобильных приложений, программированию и 3D-моделированию, работе с искусственным интеллектом. Кроме того, пройдут квесты и мастер-классы на тему космоса, музыки, рисования.
А 16 июня состоится праздничная программа «Артек на все 100», посвященная дню рождения детского центра. В парковой зоне «Артека» ребята примут участие в различных играх, мастер-классах, состязаниях. Завершится день вечерним шоу «Встреча перед расставанием» — участники смены станут зрителями исторического мюзикла, посвященного празднованию дня рождения «Артека».
