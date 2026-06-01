Участниками шестой смены в «Артеке» станут более 3,5 тысячи детей

«В шестую смену “Артек” станет живым пространством, где традиции пересекаются с новыми идеями. Мы создаем для детей среду, в которой можно творить, узнавать новое и расти душой. Наша главная цель — не просто дать знания об истории и культуре России, а помочь каждому ребенку искренне почувствовать: “Это все про меня, я часть великой страны”. События смены зарядят ребят эмоциями и смыслом, чтобы вдохновить на свои личные победы. Шестая смена — начало лета, время переключиться и набраться сил. А еще она особенная, потому что в этом году “Артеку” исполняется 101 год. И мы говорим: после 100 жизнь только начинается!» — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.