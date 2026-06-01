Выдано положительное заключение на проект школы для одаренных детей на Бору

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на строительство школы для одаренных детей на Бору в Нижегородской области. Информация опубликована в едином госреестре заключений.
Положительное решение было принято 29 мая. Образовательное учреждение планируют построить на улице Перевоз около озера Бездонное. Школа будет носить имя физика Евгения Негина, который родился на Бору.
Проектную документацию подготовило ООО «СтройИнжиниринг» и ООО «Адапт Дизайн». Застройщиком значится «Нижегородстройзаказчик».
Напомним, комплекс на Бору будет включать учебный корпус на 800 учеников и два пансиона. Кроме того, планируется возведение спортивной инфраструктуры — футбольного поля, ФОКа, теннисного корта. Строительство школы планируют завершить в 2027 году, стоимость проекта оценивается в 7 млрд рублей.
