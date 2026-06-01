Ансамбль песни и пляски ДКБФ представил гимн Калининградской области Бориса Гастева

Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота представил вариант гимна Калининградской области, слова и музыку к которому написал заслуженный артист России, член Союза композиторов, художественный руководитель и дирижер ансамбля Борис Гастев. Как рассказал «Новому Калининграду» сам Гастев, видеоконтент для ролика предоставило министерство по культуре и туризму Калининградской области.
«Это наш подарок жителям к 80-летию области», — рассказал худрук ансамбля песни и пляски ДКБФ. Он напомнил, что конкурс на создание гимна был завершен, призерами были признаны Борис Гастев и Андрей Степаненко. По словам Гастева, министерство по культуре и туризму предложило сделать ролики на варианты гимна и предоставило видеоконтент.
Напомним, министерство по культуре и туризму в июле 2025 года объявило о проведении конкурса по созданию музыкального произведения песенного жанра, посвященного 80-летию образования Калининградской области. По форме и смыслу оно должно было претендовать на статус гимна региона. Итоги конкурса подвели в ноябре. В финал вышли произведения Бориса Гастева и Андрея Степаненко. Вне конкурса в список вошла советская песня «В славном сорок пятом». Министр Андрей Ермак сообщил, что комиссия не смогла выбрать один вариант.
Видео: Ансамбль песни и пляски ДКБФ.