Платных парковочных мест в Минске станет на три тысячи больше

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Количество платных парковочных мест в белорусской столице до конца 2026 года планируется увеличить примерно до 10 тысяч, сообщили в Мингорисполкоме.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что сейчас в городе насчитывается около семи тысяч платных парковочных мест. Таким образом, до конца года их число может вырасти еще примерно на три тысячи.

Параллельно с расширением сети платных парковок совершенствуется и система контроля за их использованием, рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

По его словам, для этого планируется задействовать специальные автомобили с автоматической системой фиксации. Оборудование будет считывать регистрационные номера машин и проверять наличие оплаты.

«Если оплаты не было, то через 15 минут произойдет повторный осмотр пешим оператором. В случае неоплаты за это время пеший оператор разместит извещение об этом», — отметил он.

После этого к сумме оплаты за парковку будет добавлена одна базовая величина, добавил руководитель организации.

Он подчеркнул, что в Минске также продолжают развивать инфраструктуру для хранения транспорта: строятся новые стоянки и паркинги, создаются дополнительные парковочные места.

Кроме того, ведется работа над единой информационной системой, которая объединит данные о парковках, стоянках, длительно размещенных транспортных средствах и отдельных нарушениях правил пользования парковкой.

«Это такая будет общая система, формирующая работу в рамках стоянки и парковки транспортных средств», — заключил Зырянов.