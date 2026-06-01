Платных парковочных мест в Минске станет на три тысячи больше

Отмечается, что сейчас в городе насчитывается около семи тысяч платных парковочных мест. Таким образом, до конца года их число может вырасти еще примерно на три тысячи.
Параллельно с расширением сети платных парковок совершенствуется и система контроля за их использованием, рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.
По его словам, для этого планируется задействовать специальные автомобили с автоматической системой фиксации. Оборудование будет считывать регистрационные номера машин и проверять наличие оплаты.
«Если оплаты не было, то через 15 минут произойдет повторный осмотр пешим оператором. В случае неоплаты за это время пеший оператор разместит извещение об этом», — отметил он.
После этого к сумме оплаты за парковку будет добавлена одна базовая величина, добавил руководитель организации.
Он подчеркнул, что в Минске также продолжают развивать инфраструктуру для хранения транспорта: строятся новые стоянки и паркинги, создаются дополнительные парковочные места.
Кроме того, ведется работа над единой информационной системой, которая объединит данные о парковках, стоянках, длительно размещенных транспортных средствах и отдельных нарушениях правил пользования парковкой.
«Это такая будет общая система, формирующая работу в рамках стоянки и парковки транспортных средств», — заключил Зырянов.