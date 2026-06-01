Установлено, что горы Кольского полуострова сформировались 1,88 млрд лет назад

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Геологического института Кольского научного центра РАН и Института геологии и геохронологии докембрия РАН установили, что процесс формирования горного рельефа Кольского полуострова завершился порядка 1 млрд 880 млн лет назад. Для этого провели анализ вулканических пород полуострова, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Речь идет именно о формировании рельефа, горных пород, лежащих в основании полуострова, — о древнем тектоническом цикле Фенноскандии. В этом отношении до сих пор не было установлено конкретной даты, временной диапазон был гораздо шире. То, что сейчас известно как горы Кольского полуострова — Хибинский и Ловозерский горные массивы, сформировалось гораздо позже, около 360−390 млн лет назад.
«Около 1,88 миллиарда лет назад в северо-восточной части Фенноскандинавского щита завершился крупный тектонический цикл. После столкновения древних Кольской и Карельской провинций, сформировавшего Лапландско-Кольский ороген (пояс — прим. ТАСС), процессы сжатия сменились растяжением. Снятие напряжений и подъем астеносферы (пластичного слоя земной мантии — прим. ТАСС) запустили декомпрессионное плавление мантии, в результате которого на поверхность излились базальтовые магмы. Сохранившиеся сегодня в Кандалакша-Колвицком гранулитовом поясе вулканические породы фиксируют именно этот переходный этап и позволяют точно датировать окончание регионального горообразования», — отметили в пресс-службе.
В восточной части Кандалакшской гранулитовой зоны ученые выявили линзовидное тело темных мелкозернистых пород протяженностью около 1,5 км и шириной 150−400 метров. Было установлено, что это нижняя часть древнего вулканического покрова. Под микроскопом вулканические породы продемонстрировали структуру, характерную для излившейся магмы, а их сохранность делает объект пригодным для детального анализа его камней. Возраст кристаллизации вулканических пород был установлен изотопным методом по цирконам, выделенным из базальта. Циркон — очень устойчивый минерал, который сохраняет в своей кристаллической решетке следы радиоактивного распада урана в свинец. Выполненные измерения показали, что кристаллизация вулканических пород произошла около 1 млрд 875 млн лет назад с точностью до 8,5 млн лет.
Ученые пришли к выводу, что весь регион в это время переживал один и тот же геологический этап: завершились тектонические процессы и деформации (горообразование), прекратился высокотемпературный гранулитовый метаморфизм (когда породы изменялись на глубине при 800−900 градусах), начались подъем и охлаждение глубоких блоков коры до температур 400−450 градусов. На Кольском полуострове завершилась эпоха бурного горообразования, и континентальная кора начала переходить в состояние долгосрочной стабильности. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Earth Sciences.