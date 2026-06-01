Установлено, что горы Кольского полуострова сформировались 1,88 млрд лет назад

В восточной части Кандалакшской гранулитовой зоны ученые выявили линзовидное тело темных мелкозернистых пород протяженностью около 1,5 км и шириной 150−400 метров. Было установлено, что это нижняя часть древнего вулканического покрова. Под микроскопом вулканические породы продемонстрировали структуру, характерную для излившейся магмы, а их сохранность делает объект пригодным для детального анализа его камней. Возраст кристаллизации вулканических пород был установлен изотопным методом по цирконам, выделенным из базальта. Циркон — очень устойчивый минерал, который сохраняет в своей кристаллической решетке следы радиоактивного распада урана в свинец. Выполненные измерения показали, что кристаллизация вулканических пород произошла около 1 млрд 875 млн лет назад с точностью до 8,5 млн лет.