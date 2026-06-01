Тюменская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

Событие охватит 87 площадок по всему региону.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в 11-й раз в Тюменской области 29 августа, сообщили в департаменте культуры региона. Показы состоятся в десятках кинотеатров, в том числе открытых, при поддержке национального проекта «Семья».

Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В программе показов — три отечественные картины: военная драма «Ангелы Ладоги», о подвиге в дни блокады Ленинграда, а также лидеры проката — «Буратино» и «Чебурашка-2». Кроме киносеансов учреждения культуры подготовят фотозоны, творческие встречи, киновикторины и мастер-классы.

В регионе акция охватит 87 площадок: 82 муниципальных учреждения культуры, 3 частных кинотеатра, а также тюменские Эко-Парк «Тайга» и многофункциональный молодежный центр «Дзержинец». С полным списком площадок можно ознакомиться по ссылке.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.