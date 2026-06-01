Религиовед рассказал об особенностях празднования «Духова дня»

Существует поверье, что в Духов день русалки выходят на сушу и дарят природе влагу. Люди верили, что там, где прошла русалка, будут густые колосья пшеницы и ржи. Следующий день после Духова дня назывался Русалией, или началом русальей недели, когда чествовали русалок как воплощение душ усопших. Эти обряды были связаны с поминовением предков и обращением к ним, что подчеркивало важность связи между живыми и мертвыми в народной культуре.