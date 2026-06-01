В ад за мат! Что категорически нельзя в день святителя Алексия 2 июня 2026

После кончины великого князя Иоанна святитель взял под опеку малолетнего Димитрия, будущего Донского. Он неустанно мирил строптивых князей, основал Чудов монастырь в Кремле, Андроников монастырь на Яузе, Владычний женский монастырь в Серпухове. Прожив 78 лет и пробыв на кафедре 24 года, он почил 12 февраля 1378 года. В 1431 году его мощи были обретены нетленными.