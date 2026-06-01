Что категорически нельзя в день святителя Алексия 2 июня 2026

Второго июня православная церковь вспоминает святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси. Первого московского святителя по праву называют духовным собирателем Русской земли.
Духовный собиратель Русской земли.
В миру будущего митрополита звали Елевферием. Он родился в Москве в семье боярина Фёдора Бяконта. Переломный момент случился, когда отроку исполнилось двенадцать лет. Раскинув сети для ловли птиц, мальчик задремал и явственно услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей».
С той поры детские забавы остались в прошлом. Елевферий стал часто посещать храм, а в пятнадцать лет твёрдо решил принять иноческий постриг. В 1320 году он переступил порог Московского Богоявленского монастыря, где провёл больше двадцати лет в строгих подвигах.
В 1354 году Алексий возглавил Русскую Церковь, раздираемую внутренними распрями. Чтобы укрепить свой статус, он отправился в Константинополь. Святому не раз приходилось держать путь в Золотую Орду. В 1357 году хан Джанибек потребовал исцелить слепую супругу Тайдулу. Алексий ответил: «Прошение и дело превышает меру сил моих, но я верю Тому, Который дал прозреть слепому». Окроплённая святой водой царица прозрела.
После кончины великого князя Иоанна святитель взял под опеку малолетнего Димитрия, будущего Донского. Он неустанно мирил строптивых князей, основал Чудов монастырь в Кремле, Андроников монастырь на Яузе, Владычний женский монастырь в Серпухове. Прожив 78 лет и пробыв на кафедре 24 года, он почил 12 февраля 1378 года. В 1431 году его мощи были обретены нетленными.
Тайны Грядочника.
В народном календаре дату прозвали Грядочником: праздник совпадал с разгаром огородных хлопот. На севере как раз начинали сажать огурцы.
Работу старались вести скрытно, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший плод полагалось тут же сорвать и закопать в потаённом месте. Верили: если посторонний глаз увидит первый огурчик, вскоре пожухнут все плети.
В краях потеплее ростки уже зеленели. Хозяева внимательно осматривали листья: не желтеют ли. Пожелтение часто списывали на сглаз недобрых соседей. Будущий урожай угадывали по елям: обилие шишек сулило богатый огуречный сбор. Горечи в плодах боялись как огня, поэтому грядки берегли от прямых солнечных лучей, не допускали чрезмерного полива и удобряли по особым правилам.
Что можно делать 2 июня 2026.
Народные заветы чётко разделяли день на дозволенное и запретное. Сажать огурцы и другую зелень разрешалось строго до обеда. Верили: посаженные в это время плоды дадут щедрый урожай. Вместе с семенем в землю можно было отправить заветное желание — по поверью, оно обязательно сбудется.
День подходил для ухода за рассадой: полива, подкормки, прополки. Хозяйки готовили блюда с огурцами, варили окрошку, крошили салаты, символизируя связь с земледельческим циклом. Полезно было выбраться на природу, собрать первые травы и цветы, заняться домашними хлопотами или помочь соседям и близким в огородных работах.
Что запрещено делать 2 июня 2026.
Огурцы после обеда не сажали: считалось, что они не взойдут или дадут скудный сбор. До уборки плоды не пересчитывали, иначе урожая не видать.
День святителя не терпел склок, ругани и сквернословия: негативные эмоции в эту дату особенно опасны. Грядки нельзя было бросать неухоженными, пренебрежение к земле грозило неурожаем.
Не давали в долг ни деньги, ни продукты, не начинали новых дел, далёких от огорода. Грязная или рваная одежда привлекала неприятности. Инструменты не оставляли в саду на ночь, а просящему о помощи никогда не отказывали: отказ мог обернуться собственными бедами.
Кому молиться 2 июня 2026.
Святителю Алексию возносят молитвы об исцелении от недугов, защите от опасностей и бед. Просят его даровать хороший урожай, особенно огуречный, укрепить семейное благополучие и мир в доме, помочь преодолеть искушения и трудности, даровать духовную стойкость и веру.
Природа в этот день сама подсказывала, чего ждать. Тёплая и ясная погода сулила богатый урожай. Дождь обещал мокрое лето: огурцы уродятся, а другие культуры могут пострадать.
Обилие мошек и комаров предрекало хороший огуречный сбор. Лягушки громко квакают к дождю, пчёлы активно летают к солнцу. Утренний туман означает тёплый и ясный день, ветер с юга приносит тепло и урожай, а обильная роса сулит плодородный год.
Если птицы купаются в лужах, жара придёт надолго. Быстро растущие и уже взошедшие огурцы предвещают ранний и щедрый сбор.