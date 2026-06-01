Калининградка застала свою машину на эвакуаторе, но инспектор позволил увезти авто на штрафстоянку

Включите видеозапись и зафиксируйте машину, эвакуатор, место и время событий. Потребуйте у инспектора протокол задержания автомобиля и другие документы, а отказ показать их тоже снимите на видео. Если эвакуатор ещё не начал движение, требуйте прекратить задержание и оформить нарушение на месте. Звоните в 112, если машину всё равно пытаются увезти, и просите зарегистрировать обращение. На штрафстоянке внимательно прочитайте все документы и обязательно укажите в объяснениях, что автомобиль эвакуировали в вашем присутствии. Если вы не согласны с действиями инспектора, пишите: «С постановлением не согласен» и подробно излагайте обстоятельства. Подайте жалобы в ГИБДД и прокуратуру, сделав акцент на том, что вы находились на месте и были готовы устранить нарушение без эвакуации.