Калининградка застала свою машину на эвакуаторе, но инспектор позволил увезти авто на штрафстоянку

В центре Калининграда машину эвакуировали на штрафстоянку, несмотря на то, что водитель успела прибежать, когда авто только погрузили на платформу. Как развивались события на Минской, разбирался «Клопс».
По словам Кристины, в понедельник, 1 июня, она припарковалась в дворовом проезде ближе пяти метров от пересечения проезжих частей. Узнав от друзей, что её Mazda увозят, женщина бросилась к машине. Эвакуатор уже собирался уезжать, но застрял из-за затора, который возник при погрузке авто.
Кристина потребовала у водителя предъявить протокол задержания. Тот отказался, заявив, что такого документа у него нет.
Вскоре подъехал экипаж ДПС. Сотрудник полиции, по словам автомобилистки, сообщил, что ознакомиться с протоколом она сможет уже на штрафстоянке на Портовой. На видео, которое сделала Кристина, отчётливо слышно, что говорят все участники событий.
Кристина подтверждает, что инспектор предложил оформить нарушение на месте. Услышав, что водительское удостоверение и документы на автомобиль находятся внутри уже погружённой машины, он не стал задерживать эвакуатор. Тот тронулся в путь, провожаемый взглядом полицейского.
Теперь Кристине предстоит разбирательство на штрафстоянке. На её сайте есть сервис проверки эвакуированных автомобилей, но в этой системе машины Кристины нет. Водитель намерена обратиться с жалобой к руководству Госавтоинспекции.
Что говорит юрист.
Юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Георгий Румянцев считает, что действия сотрудников вызывают серьёзные вопросы. По мнению эксперта, если собственник появился до начала движения эвакуатора и заявил о своих правах, основания для задержания транспортного средства отпадают.
«Инспектор обязан был дать команду выгрузить машину и оформить нарушение на месте. Эвакуатор не должен был увозить автомобиль», — считает Румянцев.
Юрист подчёркивает, что сотрудник ГАИ обязан находиться на месте до момента отъезда эвакуатора и принимать решение по ситуации, если появляется водитель или собственник машины.
По словам Георгия Румянцева, на штрафстоянке Кристине необходимо внимательно изучать все документы, прежде чем подписывать их. Если водитель считает эвакуацию незаконной, это нужно указать в объяснениях, подробно описав ситуацию.
Юрист советует также обратиться с жалобами в Госавтоинспекцию и прокуратуру.
Как быть, если машину незаконно эвакуировали.
Сразу заявите, что вы собственник или водитель автомобиля, даже если документы остались в салоне.
Включите видеозапись и зафиксируйте машину, эвакуатор, место и время событий. Потребуйте у инспектора протокол задержания автомобиля и другие документы, а отказ показать их тоже снимите на видео. Если эвакуатор ещё не начал движение, требуйте прекратить задержание и оформить нарушение на месте. Звоните в 112, если машину всё равно пытаются увезти, и просите зарегистрировать обращение. На штрафстоянке внимательно прочитайте все документы и обязательно укажите в объяснениях, что автомобиль эвакуировали в вашем присутствии. Если вы не согласны с действиями инспектора, пишите: «С постановлением не согласен» и подробно излагайте обстоятельства. Подайте жалобы в ГИБДД и прокуратуру, сделав акцент на том, что вы находились на месте и были готовы устранить нарушение без эвакуации.
Редакция «Клопс» просит считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Калининградской области с просьбой проверить законность действий должностных лиц при эвакуации машины на улице Минской.
