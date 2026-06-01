В Калининграде серийный поджигатель спалил дом семьи, хозяйка вынуждена жить у соседей (фото, видео)

58-летняя жительница Калининграда лишилась единственного жилья после двух поджогов, которые совершил судимый сосед. Родственники считают, что этого можно было избежать. О ЧП «Клопс» рассказала дочь владелицы дома Анна.
Первый пожар произошёл 19 мая. В этот момент в доме никого не было. Огонь заметили соседи, они и вызвали экстренные службы. По словам собеседницы «Клопс», тогда пламя удалось быстро потушить, так как пожарные уже находились неподалёку: на этой же улице загорелся дом, в котором никто не живёт.
«Наш горел со стороны входа. Пострадала одна комната. Потом говорили, что в дом могла быть заброшена бутылка с горючей жидкостью. Может быть, через окно, которое поджигатель разбил», — рассказала Анна.
По словам женщины, местные жители знали, кто причастен к поджогу. Это один из соседей, который больше 30 лет провёл в местах заключения. Он пьёт, ведёт асоциальный образ жизни. Люди полагают, что второй пожар мог не случиться, если бы мужчину сразу задержали.
После происшествия мама Анны боялась находиться дома, да и ночевать там было невозможно — запах гари, чёрные стены, копоть.
«Не только мама, но и другие соседи опасались оставаться дома. Людям было страшно засыпать — вдруг их снова подожгут», — говорит девушка.
Как утверждает дочь хозяйки, после первого пожара жители ждали полицейских, но они приехали не сразу. На следующий день, 20 мая, девушка несколько раз связывалась с полицией, пытаясь узнать о ходе проверки.
Уже 21 мая дом загорелся вновь. В этот момент хозяйка уехала в МФЦ. Об очередном ЧП ей снова сообщили соседи. Один из местных жителей попытался самостоятельно потушить огонь, но справиться с пламенем не удалось.
«Пока пожарные приехали и начали тушить, сгорело всё. Нет крыши, окон — ничего. Дом под снос», — говорит собеседница «Клопс».
После второго пожара женщине пришлось переехать к соседке. В доме прописаны ещё три сестры Анны — сейчас их приютили родственники.
По словам дочери хозяйки, семья не согласна с предварительной оценкой ущерба.
«Нам говорят про ущерб в один миллион рублей. Но дом полностью уничтожен. Там уже нечего восстанавливать, странно слышать о такой сумме», — отметила Анна.
В УМВД сообщили о задержании подозреваемого в серии поджогов в Калининграде. По данным следствия, мужчину подозревают в причастности к нескольким возгораниям на улице Лаптевых и в переулке Лаптевых.