«Театральный поезд» остановится в Екатеринбурге на 2 дня

За два дня горожане увидят восемь постановок от театральных коллективов Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Это будут как спектакли для детей, так и драматические и музыкальные постановки. А на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 18 и 19 июня будет работать выставка, посвященная театральным профессиям, а также деятельности Союза театральных деятелей России.