«Театральный поезд» остановится в Екатеринбурге на 2 дня

Всероссийский проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, прибудет в Екатеринбург 18 июня в 09:08, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Культурно-просветительский проект соответствует задачам национального проекта «Семья».
Два состава с артистами отправились по стране из Владивостока и Севастополя в Москву, объединив 43 города и более 5 тысяч участников. После прибытия поезда по центральным улицам Екатеринбурга пройдет шествие с участием оркестра и артистов городских и областных театров.
За два дня горожане увидят восемь постановок от театральных коллективов Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Это будут как спектакли для детей, так и драматические и музыкальные постановки. А на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 18 и 19 июня будет работать выставка, посвященная театральным профессиям, а также деятельности Союза театральных деятелей России.
