«Театральный поезд» остановится в Екатеринбурге на 2 дня

За это время горожане увидят 8 постановок.

Всероссийский проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, прибудет в Екатеринбург 18 июня в 09:08, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Культурно-просветительский проект соответствует задачам национального проекта «Семья».

Два состава с артистами отправились по стране из Владивостока и Севастополя в Москву, объединив 43 города и более 5 тысяч участников. После прибытия поезда по центральным улицам Екатеринбурга пройдет шествие с участием оркестра и артистов городских и областных театров.

За два дня горожане увидят восемь постановок от театральных коллективов Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Это будут как спектакли для детей, так и драматические и музыкальные постановки. А на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 18 и 19 июня будет работать выставка, посвященная театральным профессиям, а также деятельности Союза театральных деятелей России.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.