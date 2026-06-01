В селе Кашино на Урале открыли обновленный «Музей человеческих вопросов»

Торжественное открытие обновленного пространства — «Музея человеческих вопросов» — состоялось 25 мая в школе № 8 села Кашино Свердловской области, сообщили в администрации Сысертского городского округа. Модернизация подобных площадок для учеников отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Школьный музей был основан в 2001 году. Не так давно его новым руководителем стал краевед Александр Савичев. Он предложил изменить подход к этому месту.
«Школьный музей в небольшом селе часто становится единственным краеведческим пространством. Нам хотелось, чтобы он рассказывал не только о прошлом, но и помогал детям задавать вопросы о жизни, профессиях, отношениях, будущем своего села и самих себя», — отметил Александр Савичев.
Перед обновлением среди школьников провели конкурс рисунков и опрос, чтобы узнать мнение юных жителей. Выяснилось, что ребят волнуют не только исторические факты, но и темы общения, экзаменов и выбора профессии.
За два года музей полностью преобразили: заменили освещение и отопление, обновили пол, установили круглые окна-иллюминаторы, мобильные витрины и мебель, позволяющие менять пространство под разные форматы. На втором ярусе сделали зону открытого хранения экспонатов, которые можно рассматривать с помощью маленьких биноклей.
В создании новой площадки участвовали 63 человека, в том числе педагоги, школьники, волонтеры, жители села, архитекторы и предприниматели. Уточняется, что в сентябре планируется открыть экспозицию «Кем я могу стать?» о предприятиях и организациях сел Кашино, Кадниково, Черданцево, деревни Токарево и поселка Габиевского.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.