Жители Тюменской области записались к врачу через «Макс» более 95 тыс. раз

Свыше 95 тысяч раз жители Тюменской области записались к врачу через чат-бот в мессенджере «Макс», сообщили в региональном департаменте информатизации. Сервис развивается при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточним, чат-бот продолжает работу под новым названием — «Мое здоровье Тюменская область». С его помощью можно получить телемедицинскую консультацию, записаться к врачу или отменить визит.
За время работы сервиса через чат-бот жители региона получили более 25 тыс. телемедицинских консультаций. Чаще всего за такой помощью обращаются при закрытии больничного листа. Этой услугой воспользовались свыше 12 тыс. раз.
Беседа фиксируется, и по ее итогам формируют протокол. Он вносится в электронную медицинскую карту пациента. Ее можно найти в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Здоровье» или в приложении «Телемед-72».
